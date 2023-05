Opozycja zleciła sondaż. Tylko jedna partia może być zadowolona z wyników

O komentarz do tego sondażu poproszona została kilka dni temu wiceszefowa PO Izabela Leszczyna. Zdaniem posłanki wytłumaczeniem kiepskich wyników opozycji jest... postawa mediów. - Wy, dziennikarze wolnych mediów, tak naprawdę to ciągle kwękacie - stwierdziła wiceszefowa PO w Radiu Zet. I zapewniła, że opozycja - wbrew wynikom sondaży - jest gotowa do rządzenia.