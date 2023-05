Odcięci od Nowogrodzkiej. PiS ma problem z koalicjantami

Co na ten temat rządzący? - Pomożemy OLAF w kontroli w NCBiR. Jeżeli okaże się, że wątpliwości są uzasadnione, to z żelazną konsekwencją będziemy wypalać nadużycia i zrobimy wszystko, by nie dochodziło do nich w przyszłości; tu jest nasza pełna determinacja - powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że "nie można pozwolić, żeby środki publiczne, czy to unijne, czy to krajowe, w jakikolwiek sposób były zmarnotrawione lub wykorzystane w sposób, który nie był ich przeznaczeniem".