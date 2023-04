Pajęczyna Bielana. Jego ludzie robią kariery w państwowych spółkach i płacą na partię

Jak ujawniliśmy w Wirtualnej Polsce, jedną z tych instytucji jest Związek Pracodawców Business & Science Poland, który ma lobbować w Brukseli na rzecz swoich członków - głównie największych spółek kontrolowanych przez państwo. To one wykładają pieniądze na działalność związku - głównie na wynagrodzenia zatrudnionych w nim osób (pochłaniają one ponad 5 mln zł z 10 mln zł budżetu).