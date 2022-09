Mimo wyroku został szefem spółki realizującej rządowy program. "Boguś będzie przez nas chroniony"

Prezesem spółki, która ma budować mieszkania w ramach rządowego programu, został Bogdan Wyczałkowski. W 2020 r. sąd skazał go prawomocnie za to, że jako burmistrz Paczkowa nie pobierał gminnych podatków od swojego kolegi. Dziś jest szefem rady powiatu nyskiego. Gdy po wyroku radni chcieli odwołać go z funkcji, wybronił go minister Kamil Bortniczuk. Do szefa PiS w powiecie nyskim pisał wtedy, że "Boguś" należy do jego partii i "będzie chroniony".