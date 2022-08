"Dobra zmiana" w giełdowych spółkach. Nawet setki tysięcy złotych za kilka miesięcy pracy

Po wygranej PiS w 2015 r. trafił do rady nadzorczej Tauronu (był w niej do listopada 2016 r. i zarobił 103 tys. zł). Potem - od grudnia 2016 r. do kwietnia 2018 r. – zasiadał w radzie nadzorczej KGHM (zarobił w niej 168 tys. zł). A od czerwca 2018 r. do sierpnia 2021 r., był członkiem rady nadzorczej "zrepolonizowanego" Alior Banku. Otrzymał za to 619 tys. zł wynagrodzenia.