Hołownia i Kosiniak-Kamysz: do wyborów pójdziemy razem jako "Trzecia droga"

- "Trzecia droga" to autentyczna droga, która prowadzi nas do czegoś innego niż to, co było przed 2015 rokiem. Nie ma powrotu do tego co było. Czasy się zmieniły. Wyzwania są inne. Musimy zaproponować Polskę inną, niż proponuje PiS, bo to nie jest Polska, w której chcemy, aby dorastały nasze dzieci, bo to nie jest Polska bezpieczna. To nie jest Polska, która myśli kategoriami pokolenia, a koryta, który ten czy inny polityk zamierza trwać - mówił Hołownia.