Ogłosili "nokaut" Tuska. Ekspert studzi emocje ws. 800 plus

Ekspert podkreślił przy tym, że tak silne dociążenie Platformy w kierunku wyborców oczekujących transferów socjalnych, zmusza do aktywności inne partie opozycyjne. - Opozycja, żeby wygrać, musi iść nie tylko do tego elektoratu socjalnego, opiekuńczego, nie tylko musi się licytować z PiS-em, ale musi mieć też jakąś ofertę dla wyborców, którzy myślą z troską o budżecie, inflacji. Z tej perspektywy to dobrze, że idzie do wyborów pod różnymi sztandarami. Mogą odpowiadać PiS-owi w różny, zdywersyfikowany sposób - podkreślił.