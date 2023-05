Wdał się w dyskusję z Tuskiem. Ostra odpowiedź

Tusk nie wytrzymał. Mocno zareagował na pytanie z sali

To wówczas Majdzik rozpoczął swoją tyradę, odnosząc się do marszu zaplanowanego na 4 czerwca, stawiając przy tym momentami zaskakujące oskarżenia. - To nie kto inny, tylko wy 4 czerwca żeście zdradzili Polskę, to była zdrada Polski. Bo wyście poszli w układy z komunistami i komuniści spadli na cztery łapy - oskarżał, ciągnąc swoją wypowiedź.