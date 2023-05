Prezydent podpisał "lex Tusk". Jest pięść, nie ma prawa [OPINIA]

Spleśniały jogurt

Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w tak zwanym trybie następczym. Co to oznacza? W praktyce nic. Prezydent wyjął spleśniały jogurt z lodówki, nakarmił nim swoich podopiecznych, a następnie wysłał resztki jedzenia do sanepidu, by ten powiedział, czy ludzie zostali otruci.