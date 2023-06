Gorąca dyskusja o Polsce. Szydło krzyczała do mikrofonu. "Reset"

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o "lex Tusk" i łamaniu praworządności w Polsce. Doszło do gorącej dyskusji. Głos zabrała europosłanka PiS Beata Szydło. - Chcę jasno powiedzieć: Polska nie jest i nie będzie chłopcem do bicia. Polska nie da się sterroryzować - krzyczała do zgromadzonych.