"Chodzi o oplucie Tuska". Kwaśniewski ujawnia

Zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego "komisja ruszy". - Chodzi o oplucie Tuska, oplucie ludzi opozycji, Pawlaka, Sikorskiego, wszystkich innych, po to, żeby to błoto się przylepiło i żeby w czasie kampanii wyborczej głównie oni musieli, ci politycy obrzuceni, musieli się tłumaczyć z tego, co gdzieś było powiedziane, co było wyrwane z kontekstu, a nie prowadzić normalnej kampanii - stwierdził rozmówca Moniki Olejnik.