Tragedia w Egipcie. Rzecznik MSZ: Wśród ofiar nie ma Polaków

Turystyczna łódź podwodna o nazwie Sindbad zatonęła tuż po wypłynięciu z Hurghady. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Na jej pokładzie znajdowało się około 40 osób. Co najmniej sześć osób zginęło, a 19 jest rannych. Cztery osoby są w stanie krytycznym.

Nie jest to pierwszy tego rodzaju wypadek w rejonie Hurghady. W listopadzie ubiegłego roku zatonęła łódź turystyczna o nazwie Sea Story, co doprowadziło do śmierci lub zaginięcia 11 osób. 35 osób przeżyło tamten wypadek. Władze Egiptu oceniły wówczas, że przyczyną tragedii były fale o wysokości sięgającej czterech metrów.