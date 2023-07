"Tajna" instrukcja PiS. Ujawniamy przekaz dnia ws. migrantów

PiS nie chce, by Polacy bali się "samobójczych ciężarówek"

"Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo obywateli jest dobrem najwyższym. Nie pozwolimy na to, by polskie rodziny żyły w strachu we własnym państwie. Nie pozwolimy, by w Polsce zapanował chaos podobny do tego, który stał się udziałem krajów wpuszczających w swoje granice ludzi o niepewnym statusie" - tak zaczyna się "brief specjalny", który trafił 6 lipca do parlamentarzystów PiS.