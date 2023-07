Kłopotliwy dokument ws. migrantów. Centrala PiS interweniuje w MSZ. Będą konsekwencje?

Projekt rozporządzenia wyciekł do przestrzeni publicznej. Natychmiast wykorzystała to opozycja, twierdząc, że to dobitny dowód na "hipokryzję PiS". - Grzmią, że nie chcą wpuszczać migrantów, a sami jeszcze szerzej otwierają dla nich granice. To jest właśnie ta nieudolność i hipokryzja - mówili politycy PO.