"Nie miały nikogo dotknąć". PO tłumaczy słowa Tuska o migrantach

To właśnie wtedy - osiem lat temu - PiS postanowiło wykorzystać kryzys migracyjny do uderzania w politycznych przeciwników. Okazało się to skuteczne. Dlatego właśnie władza tak cieszy się z "prezentu" od Komisji Europejskiej w postaci "paktu migracyjnego". - Teraz PiS może mówić, że przecież to nie oni wywołali ten temat, tylko znów "ta zła Unia". No niestety, bo akurat w tej sprawie emocje społeczne mogą przeważyć na stronę PiS-u, choć PiS w tej sprawie wyprawia rzeczy obrzydliwe - ubolewa nasz rozmówca z opozycji.