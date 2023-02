"Ksenofobiczna hydra podnosi głowę. Boję się o wybory". Janina Ochojska dla WP

Europa się na to przygotowuje, ale idzie to w złym kierunku. Bo chce budować kolejne mury. Apelują o to europosłowie z różnych krajów, by Komisja Europejska zbudowała z pieniędzy unijnych mur na granicy Turcja-Bułgaria-Grecja. Tak, by z tamtego kierunku zamknąć dostęp do Europy. Ja się na to nie zgadzam. Sprzeciwiam się temu. Moje zdanie podziela wielu europarlamentarzystów.