"Przeszkadzają nam w pomocy Ukrainie". Europoseł PiS nie kryje gniewu z powodu decyzji KE

Prezes Jarosław Kaczyński już w czasie swojego objazdu kraju w ubiegłym roku bardzo sceptycznie wyrażał się o tym, że będziemy w stanie uzyskać środki w ramach KPO przy takiej, a nie innej postawie Komisji Europejskiej. Prezes już wtedy przeczuwał, co się może dziać. Jak widać, prezes Kaczyński jest dużo większym realistą niż my - ci, którzy siedzą w środku tego "kotła". Muszę przyznać, że ja sam do niedawna sądziłem, że zbliżamy się do szczęśliwego finału. Niestety, ale ten finał się oddala, mimo że to Polska była wśród tych krajów, dzięki którym powstał Fundusz Odbudowy. Dziś ten fundusz ratuje Grecję, Włochy czy Hiszpanię, a Polska dostaje rykoszetem.