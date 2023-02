Odbiorą nam lasy i samochody spalinowe? Polski europoseł obala mity prawicy

Trzeba pamiętać, że Unia Europejska to przede wszystkim porozumienie gospodarcze. I instytucje europejskie nie chcą powtórki z Grecji. Nie chcą kolejnych kryzysów finansowych i programów ratunków dla kolejnych krajów. A dzisiaj widzimy, że część krajów UE, w tym Polska, bardzo duże sumy z pieniędzy publicznych wyprowadzają do funduszy będących poza kontrolą parlamentarną. Rząd PiS robi to od dłuższego czasu i my de facto nie wiemy, jaki w rzeczywistości jest stan finansów publicznych. To jest bardzo ryzykowne, bowiem poza kontrolą parlamentarną i publiczną środki publiczne mogą być wydawane na działania niecelowe, a wręcz szkodliwe. Tego boi się Komisja Europejska i organizacje unijne, bo zaciąganie zobowiązań, których poszczególne kraje nie będą mogły spłacić, będzie groźne dla całej Wspólnoty. Podkreślmy, że jest to rynek, na którym żyje, mieszka, pracuje, 500 mln ludzi. O ten rynek, o to miejsce, trzeba dbać. Bo to nasz dom. Innego nie mamy.