Tajemnica zdjęcia z Kaczyńskim. Wiemy, kto wyznaczył mu miejsce

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, to osoby z Centrum Informacyjnego Rządu zorganizowały układ przy stole tak, by centralne miejsce zajmowali przy nim premier z wicepremierem. To był ich pomysł - również Mateusza Morawieckiego - a nie otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. Nowogrodzka zatem na specjalne miejsce dla prezesa nie nalegała. Odwrotnie - to miała być inicjatywa KPRM.