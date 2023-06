"Nie nadążamy za prezesem". Jarosław Kaczyński chce ratować kampanię

Politykowi PiS chodziło o to, że po wielu tygodniach mocno ograniczonej działalności publicznej Jarosława Kaczyńskiego, ten tydzień jest przez niego niemal zdominowany. Z Nowogrodzkiej wyciekły do mediów kontrolowane (i nie bez wiedzy prezesa) przecieki dotyczące ewentualnego powrotu do rządu na stanowisko wicepremiera (w kuluarach krążą żarty, że zostanie on wicepremierem "do spraw polityki migracyjnej").