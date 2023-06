Kaczyński chce referendum ws. migrantów. Mamy nieoficjalne informacje przed spotkaniem władz PiS

Niemal to samo powtórzył dwa dni później w Sejmie Jarosław Kaczyński. "Nie zgadzamy się na przymusową relokację imigrantów. Naród polski też się na to nie zgadza i to musi być przedmiotem referendum. My to referendum zorganizujemy! Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć!" - stwierdził prezes PiS.