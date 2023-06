Kaczyński wraca do rządu? Kulisy nagłej zapowiedzi

Terlecki: "nie chodzi o to, że się wszyscy pokłócili"

Możliwości powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu nie wykluczył szef klubu PiS Ryszard Terlecki. – Zawsze może wrócić do rządu, bo jest przecież liderem naszego środowiska i partii. Nie jest to żadna jeszcze oficjalna wiadomość, poczekajmy do decyzji, które prawdopodobnie zapadną w końcu czerwca. Nie jest to wykluczone. Chodzi o jakby wzmocnienie, zdyscyplinowanie prac rządu w tych ostatnich miesiącach przed kampanią. Chcemy uniknąć takiej sytuacji, że poszczególne resorty jakby działają trochę w oderwaniu od całości – powiedział w Radiu Plus.