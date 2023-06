Krzyki w Sejmie. Posłowie przyjęli uchwałę ws. uchodźców

Przeciwni wobec relokacji nielegalnych migrantów

Wcześniej o kwestii relokacji w migrantów w Unii Europejskiej wypowiedział się w Sejmie m.in. prezes PiS, który podkreślił, że ta kwestia musi być przedmiotem referendum. - Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski. Ta kwestia musi być przedmiotem referendum, i my to referendum zorganizujemy - zapowiedział Jarosław Kaczyński.