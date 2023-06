2 lata więzienia za uśmiech na mszy. Nowa ustawa Ziobry

"To oznacza, że jeśli w trakcie mszy uśmiechniecie się, lub zadzwoni wam telefon, albo odezwiecie się do innej osoby, a ksiądz uzna, że mu to przeszkadza, to automatycznie sprawa może trafić do prokuratury. A ta będzie mogła postawić takiemu 'sprawcy' zarzut przeszkadzania w czynnościach religijnych zagrożony karą do 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności" - przekazał Ośrodka.