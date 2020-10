Posiedzenie rządu. Jarosław Kaczyński zadebiutował roli wicepremiera

Jarosław Kaczyński jako wicepremier bez teki stanie na czele Komitetu do Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości oraz Obrony Narodowej. Aby mógł formalnie objąć to stanowisko, potrzebna będzie nowelizacja ustawy o działach (administracji - red.). Póki co partia rządząca nie ujawniła szczegółów tego projektu oraz daty wpłynięcia do Sejmu.