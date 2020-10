Bronisław Komorowski krytykuje PiS. "Rząd nie pracuje"

Były prezydent stwierdził jednocześnie, że nie rozumie, dlaczego poniedziałkowe zaprzysiężenie rządu zostało przeniesione (u Przemysława Czarnka wykryto zakażenie koronawirusem - red.). - Nowego ministra edukacji można było powołać w innym, późniejszym trybie. Uważam, że to wszystko jest podyktowane "nadreaktywnością" w związku z wiekiem najstarszego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - przekonywał Komorowski. Według niego "zdalne" zaprzysiężenie rządu jest możliwe z Konstytucją RP, a sztab prawników to obecnie analizuje.

Polityk nie miał także wątpliwości, że za nominacją dla Czarnka stoi Jarosław Kaczyński. - Prezes PiS wyznaczył mu rolę narzędzia do drażnienia środowisk liberalnych, on ma przekonać skrajnych wyborców PiS, że nie muszą oni głosować na Konfederację - stwierdził były prezydent.

- To, co wtedy padło na tych spotkaniach, jest tajemnicą. Natomiast w odpowiedzi na dawną krytykę: uważa, że Teresa Piotrowska była dobrą osobą na funkcję szefa MSWiA. Może nie miała dużego doświadczenia, ale patrząc teraz na rząd PiS, to wtedy był to szczyt odpowiedzialności za państwo, nawet jak ktoś przychodził tylko z doświadczeniem parlamentarnym do rządu - dodał Bronisław Komorowski.