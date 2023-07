"PiS kompletnie się pogubiło". Ujawniamy kulisy spotkania władz PO

Co to oznacza? Że w lipcu żaden polityk PO, który aspiruje do bycia posłem lub senatorem, na wakacje się nie wybierze. - Walka o miejsca na listach będzie ostra. Zwłaszcza że zasada szefa - zastosowanie suwaka, czyli równy podział miejsc dla kobiet i mężczyzn - jest niepodważalna. Zderzy się ze sobą wiele aspiracji, ale to akurat dobrze, bo wszystkich zmobilizuje do ciężkiej pracy w kampanii - mówi nam członek kierownictwa PO.