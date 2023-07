"Nie będzie na to zgody rządu". Kaczyński zabrał głos

W połowie czerwca Sejm przyjął uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec unijnego mechanizmu relokacji migrantów, która zobowiązuje rząd do stanowczego sprzeciwu wobec propozycji. Na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że "planujemy wybory parlamentarne i referendum ws. relokacji migrantów w tym samym czasie, także po to, by koszty były niższe; przeprowadzenie ich osobno to dodatkowe koszty".