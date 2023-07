Rząd przegrał z Tuskiem? Wycofuje się z głośnego rozporządzenia

Szynkowski vel Sęk, odnosząc się do treści rozporządzenia stwierdził, że zawirało "niebudzące kontrowersji sformułowania". Ponieważ Donald Tusk i Platforma Obywatelska próbuje z rzeczy technicznej zrobić rzecz polityczną, więc prace wedle mojej wiedzy zostaną nad tym rozporządzeniem wstrzymane po to, żeby nie dawać oręża Platformie Obywatelskiej do walki politycznej - oświadczył. Stwierdził, że nie ma co dawać paliwa "nieodpowiedzialnym politykom".