Spotkanie na szczycie PO. Tusk podejmie ważne decyzje

To nie jest odosobniony głos: w opozycji coraz powszechniejsze jest przekonanie, że wraz z sezonem urlopowym maleje potencjał mobilizacyjny przeciwników władzy. - Za kilka tygodni trzeba będzie to odwrócić. I nie dopuścić do tego, by wyborcy zniechęcili się do pójścia do wyborów - podkreśla jeden z rozmówców.