Sztab PiS z nowym planem. Idzie kolejne uderzenie w Tuska

PiS rozważa zwiększenie liczby pytań do Polaków w referendum, które ma odbyć się w dniu wyborów - wynika z informacji WP. Wkrótce rządzący mają ujawnić brzmienie tego dotyczącego relokacji migrantów. Co ciekawe, chcieli zrobić to już w weekend, ale przeszkodził im... Jewgienij Prigożyn.