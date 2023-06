Prezes PiS w Bogatyni: "Będzie rozpisane referendum"

- To co dzieje się wokół kopalni to jest nic innego jak atak na naszą suwerenność - powiedział prezes Kaczyński. - Oczywiste wydawało się nam, że będziemy gospodarzami w naszym kraju. I my tymi gospodarzami chcemy być, nikt za nas nie będzie decydował. Kto ma pracować, a kto będzie bezrobotny - dodał.