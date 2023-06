Wielkie starcie. Gorączka politycznej soboty [NA ŻYWO]

Dzisiaj dzień wielkiego starcia. Choć terminu wyborów wciąż nie znany, to walka o głosy wyborców staje się coraz ostrzejsza. Politycy w pierwszą sobotę wakacji nie odpoczywają. Donald Tusk i KO jest we Wrocławiu, a Jarosław Kaczyński i PiS w Bogatyni. Swoje konwencje w sobotę organizują też Lewica, Konfederacja i Trzecia Droga. Zapraszamy do śledzenia politycznych wydarzeń w naszej relacji na żywo.