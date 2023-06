"Jarosław, Jarosław" podczas przemówienia Ziobry. "Ja jestem z Suwerennej Polski"

"Zamknąć Tuska"

Lider Suwerennej Polski przypomniał, że w przeszłości chciano "likwidować Turów, zamykać kopalnie i miejsca pracy". - Co by to oznaczało dla Polski? Zwłaszcza dla mieszkańców Dolnego Śląska? - pytał Ziobro. - Zamknąć Tuska - zaczął wtedy skandować tłum.