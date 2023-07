Jest nowy dworzec, pociągi są tańsze i szybsze. Ale to w busach jest większy ruch

- Kiedyś Nowak (minister infrastruktury Sławomir Nowak – red.) kupił Pendolino. Ja się pytam, na co to trzeba było wydawać tyle pieniędzy? Skoro Dart firmy Pesa jest piękniejszy i też sypie 120 na godzinę. Z Kraśnika do Warszawy podróż trwa dwie piętnaście (tak naprawdę od 2,5 do 3 godzin - red.). Córka mieszka w Warszawie, mają samochód, ale wnuczka woli przyjechać do mnie pociągiem. Bo jest bezpośredni dojazd, nie jest więźniem taty, tylko sama może przyjechać - opowiada Jerzy Kret. Przekonuje, że frekwencja w tej chwili jest bardzo dobra. - Są pospieszne do Bydgoszczy, Świnoujścia, czy Rzeszowa. Dużo ludzi jeździ - dodaje.