"Jeden z najistotniejszych elementów". Tak rozwijają się Katowice

Mały prostokąt, kilka lamp, średni "barak" pośrodku i mało miejsca, gdzie można by było postawić samochód. Do tego mnóstwo ludzi, którzy nierzadko w panice biegali od słupka do słupka szukając swojego stanowiska, gdzie czekał autobus. Tak jeszcze kilka lat temu wyglądał dworzec PKS w Katowicach przy ulicy Skargi. Miejsce, skąd tłumy ruszały w świat, na wakacje czy po prostu do domów.