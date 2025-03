Zrobi się bardzo zimno. Alert IMGW dla 14 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw w Polsce. Temperatura powietrza może spaść do -2 stopni Celsjusza, a przy gruncie nawet do -5 stopni. Ostrzeżenia te obowiązują od północy do godziny 7 rano w piątek.