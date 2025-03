Poszukiwania żołnierzy trwają. Armia USA wydała oświadczenie

Wiadomo, że we wtorek o godz. 16.45 dowództwo otrzymało raport, że czterech amerykańskich żołnierzy wraz z pojazdem gąsienicowym zaginęło podczas ćwiczeń w okolicy Pobrodzia .

"Żołnierze z 1. Brygady 3. Dywizji Piechoty zaginęli we wczesnych godzinach porannych 25 marca podczas prowadzenia operacji technicznej, której celem było wydobycie innego pojazdu w rejonie szkoleniowym. Od tamtej pory działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie " - czytamy w oświadczeniu dowództwa Armii USA w Europie i Afryce przesłanym do redakcji Wirtualnej Polski.

Poszukiwania są prowadzone przez żołnierzy amerykańskich, litewskich oraz lokalne służby. Do tej pory udało się zlokalizować pojazd, którym poruszali się zaginieni . Opancerzony pojazd M88 został znaleziony zatopiony w zbiorniku wodnym na terenie ćwiczeń.

Źródło zdjęć: © U.S. Army Europe and Africa Public Affairs Office

W oświadczeniu US Army podkreśla, że akcja prowadzona jest w trudnym, zalesionym i podmokłym terenie.

- Jesteśmy ogromnie wdzięczni naszym litewskim sojusznikom za ich nieustające i profesjonalne wsparcie. Przez ostatnie 48 godzin działali ramię w ramię z naszymi żołnierzami i jesteśmy im za to bardzo wdzięczni - podkreśla generał Taylor.

Działania są utrudnione ze względu na panujące warunki w obszarze poszukiwań - woda, błoto i grząski grunt. "Inżynierowie na miejscu budują wały z ziemi i piasku, które pozwolą stworzyć zamknięty obszar do wypompowania wody i usunięcia mułu, umożliwiając tym samym bezpieczny dostęp ratowników do pojazdu" - relacjonują Amerykanie w oświadczeniu.

- Ze względu na trudny teren jest to niezwykle złożona operacja inżynieryjna. Obecnie litewscy i amerykańscy inżynierowie odpompowują wodę i usuwają błoto, jednocześnie wzmacniając teren wokół, by umożliwić dojazd ciężkiego sprzętu. Zespół rozważa wszystkie możliwe opcje, by przyspieszyć akcję. - relacjonuje major Robin Bruce z 1. Dywizji Pancernej