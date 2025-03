Żołnierze USA zaginęli na Litwie. Sensacyjny scenariusz? "Za wcześnie"

M88 to ważący 63 tony pojazd przeznaczony do ewakuacji czołgów i innego ciężkiego sprzętu z pola bitwy w trakcie walki. Powstał na bazie czołgu M60. To w nim od blisko dwóch dób może znajdować się czterech amerykańskich żołnierzy, uznanych za zaginionych. Podczas wtorkowych ćwiczeń pojazd wojskowy utknął w grząskim terenie, zanurzył się na co najmniej 5 metrów w błocie i wodzie. Akcja ratunkowa trwa, jednak warunki są wyjątkowo trudne, a szanse na odnalezienie żołnierzy żywych minimalne.