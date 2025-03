"Bardzo ciężki teren". Tak wygląda rejon poszukiwań na Litwie

Akcja na miejscu ciągle jednak trwa. - Głowa państwa otrzymuje wszystkie informacje. Obecnie główny nacisk kładzie się na poszukiwania i ratowanie zaginionych żołnierzy. Trwa to od dwóch dni i jest to dość skomplikowana operacja, więc prezydent dziękuje tym, którzy są w nią zaangażowani. Wspiera również rodziny i towarzyszy broni zaginionych, dając nadzieję, że w tej dziedzinie mogą być dobre rezultaty - przekazał A. Varnelis, doradca prezydenta Litwy Gitanas Nausėdy.

- Nie chcę spekulować na temat terminu zakończenia akcji, ponieważ w każdej chwili stajemy w obliczu jakiegoś wyzwania - to jest płynąca woda, to jest muł. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie dokładnie – powiedział porucznik Aušrius Buikus, dowódca akcji na miejscu. Wojskowy zaznaczył, że pojazd może znajdować się na głębokości od 3 do nawet 5 metrów.