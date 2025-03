Tusk wydał oświadczenie po szczycie. "Europa straciła wszelkie iluzje"

Zdaniem Tuska, "Europa się zmieniła i to być może jest jedno z najważniejszych skutków tej wojny". - Europa straciła wszelkie iluzje wobec Rosji, przestała być naiwna. Europa zaczęła wierzyć w potrzeby budowania własnej siły. Zrozumiała, że najlepszą gwarancją pokoju dla Polski, dla Europy, dla Ukrainy, będzie nasza siła, nasza determinacja i takie solidarne działanie - mówił premier po czwartkowym szczycie "koalicji chętnych" ws. Ukrainy.

Tusk poinformował w czwartek, że Polska finalizuje z Francją traktat związany ze wzajemnymi gwarancjami bezpieczeństwa: - Miałem okazję także rozmawiać w spotkaniu w cztery oczy z prezydentem Macronem o naszych bilateralnych relacjach Polski i Francji. Finalizujemy powoli traktat pomiędzy Polską a Francją. Mam nadzieję, że niedługo będziemy gotowi podpisać ten traktat - powiedział premier, zaznaczając, że "na razie nie zdradzi szczegółów, ale " wszystko wskazuje na to, że może to być traktat przełomowy ".

- To byłby także kolejny krok na rzecz urealnienia tego, co my nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski - dodał enigmatycznie premier.