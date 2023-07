Minister rolnictwa ogłasza sukces. Rolnik rzuca mu wyzwanie. "Obnażę go"

- Nieprawda, zboże nadal zalega w magazynach i u rolników. Sam posiadam 500 ton z ubiegłego roku. Nie sprzedam go po 900 zł za tonę, bo to by było po kosztach produkcji - mówi WP Andrzej Sobociński, rolnik z Żuław i działacz Pomorskiej Izby Rolniczej. To on w kwietniu tego roku pokazywał swój magazyn pełen ziarna. Alarmował, że przez import taniego ukraińskiego zboża nie może sprzedać własnych plonów po przyzwoitych cenach.