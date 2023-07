"Rosjanie zrobili pierwszy krok". Ukraina musi się bronić w kluczowym miejscu

- Wywiad brytyjski i amerykański dość zgodnie oceniają, że rosyjskie zgrupowanie na północ od rzeki Doniec, obejmujący skraj obwodu ługańskiego i obwód charkowski, liczy sobie ok. 120 tys. żołnierzy. Żeby sobie uświadomić skalę, można to porównać do skoncentrowania na 100-kilometrowym odcinku frontu całego Wojska Polskiego – wojsk lądowych. To blisko połowa tego, co Moskwa rzuciła na początku wojny w Ukrainie – mówi WP płk rez. Piotr Lewandowski, były dowódca bazy wojskowej w Redzikowie i weteran misji w Iraku oraz Afganistanie.