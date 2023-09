Przeszedł na stronę Ukrainy. Wyznanie rosyjskiego pilota

- 9 sierpnia wypełniałem oficjalny przelot z punktu A do punktu B. O godz. 16.30 wystartowałem z lotniska w Kursku i udałem się w kierunku obwodu charkowskiego (Ukraina). W okolicach miejscowości Szebiekino (obwód biełgorodzki w Rosji) obniżyłem wysokość lotu do 5-10 metrów. Leciałem w całkowitej ciszy radiowej. Przy przekraczaniu granicy zaczęto do nas strzelać. Nie wiem, kto to był, ale przypuszczam, że Rosjanie. Zostałem ranny w nogę - relacjonował.