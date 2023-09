Operacja jak w Mossadzie. Ukraińcy chwalą się akcją

- Udało się znaleźć odpowiednie podejście do niego (rosyjskiego pilota - red.), niezauważenie przenieść całą jego rodzinę, a w końcu stworzyć takie warunki, by mógł przetransportować ten śmigłowiec z całą załogą, która nie wiedziała, co się dzieje. Gdy (załoga) zdała sobie sprawę, co się dzieje, próbowali uciec. Niestety, zostali zabici. Byłoby lepiej, gdybyśmy mogli złapać ich żywych, ale jest jak jest - mówił Budanow.