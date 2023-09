Szef MSWiA o przekroczeniu przez polski MI-24 białoruskiej granicy. "To prowokacja"

- Co chwilę spotykamy się z różnego typu prowokacjami ze strony reżimu, w tym wypadku też mamy do czynienia z prowokacją. To jest próba odpowiedzi na nasz ostry protest w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni przez śmigłowce białoruskie kilka tygodni temu - powiedział w Chełmie w sobotę szef MSWiA Mariusz Kamiński.