Kolejne represje wobec Poczobuta. "Łukaszenka chce, żeby go błagali"

- Łukaszenka to despota. W ten sposób chce złamać tych ludzi, by poprosili o łaskę, by uznali go za prezydenta Białorusi. Chce, żeby go błagali na kolanach. Kiedyś też byli więźniowie polityczni i ich więzienie to był koszmar, ale to, co dzieje się teraz, to jest ponad jakiekolwiek wyobrażenie - podkreśla.