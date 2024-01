Rosjanie przygotowują ofensywę? Alarmujące doniesienia ISW

Rosjanie odbudowują oddziały

Wiele wskazuje na to, że siły rosyjskie stopniowo odbudowują jednostki, które poniosły znaczne straty podczas ukraińskiej kontrofensywy we wrześniu 2022 roku i nieudanej rosyjskiej ofensywy zimą-wiosną 2023 roku. Te stosunkowo wypoczęte i zregenerowane jednostki rosyjskie dowództwo zamierza wykorzystać do zintensyfikowania rozpoczętych w październiku 2023 roku lokalnych działań ofensywnych.