Ukraińska kontrofensywa. "Wszystko poszło nie tak"

7 czerwca, kiedy ukraińskie siły zbrojne rozpoczęły kontratak w obwodzie zaporoskim, stratedzy wojskowi przewidywali, że w ciągu pierwszych 24 godzin uda się przesunąć front o około 14 km w kierunku rosyjskich pozycji i dotrzeć do miejscowości Robotyne. To miało stanowić początek natarcia na Melitopol i przerwanie linii zaopatrzeniowych wroga podczas operacji, której celem było dotarcie do wybrzeża Morza Azowskiego - informuje "The Washington Post".