Ludzie będą płonąć żywcem. Rosja dozbraja drony Shahed

"Pomimo faktu, że 40 kg to dosyć potężna masa głowicy bojowej w przypadku drona tego typu, okupanci uznali, że to nie wystarczy i dlatego próbowali wzmocnić tę głowicę w każdy możliwy sposób - za pomocą rażących elementów odłamkowych itp. Wygląda na to, że doszli do wniosku, że całkowicie zmienią zasadę działania głowicy, przekształcając ją w termobaryczną" - powiadomił analityk w komunikacie opublikowanym na Telegramie.